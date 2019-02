Dragon Ball, uno sketch mostra la fusione tra Bulma e Chichi

La fusione è un elemento alquanto ricorrente in Dragon Ball, famosa opera nata dalla fantasia di Akira Toriyama, ne sono un esempio Goku e Vegeta. Tuttavia vi siete mai chiesti quale sarebbe il risultato tra Chichi e Bulma?

A questa domanda ha risposto un utente, @Renaldo_Saiyan, che ha pubblicato sul suo profilo Twitter una probabile immagine di Dragon Ball che di recente ha attirato l'attenzione e che mostra la fusione tra Chichi e Bulma.

Secondo quanto detto dall'utente, l'immagine in questione sembrerebbe provenire da una nota rivista giapponese, ma non è certo che si tratti di uno schizzo ufficiale o meno. Uno dei tanti dubbi sollevati sembrerebbe riguardare anche il nome proposto, Bulchi. La fusione, come potete ammirare in calce all'articolo, sembra dar vita a una giovane donna che prende il meglio da entrambe le eroine, con abiti molto simili a quelli indossati da Gogeta.

Da un'attenta analisi, si può anche notare che Bulchi indossa un paio di orecchini. Le ridotte dimensioni dell'immagine rendono difficile il loro riconoscimento, tuttavia potrebbero essere quelli indossati da Chichi. Al momento non c'è una fonte specifica per questo disegno, ma, secondo alcuni commenti di fan, una delle ipotesi legherebbe tale fusione a Super Dragon Ball Heroes. Dopotutto non è la prima volta che l'anime propone incredibili fusioni tra diversi personaggi.

Che sia possibile? Chissà se avremo mai modo di vedere comparire Bulchi tra i personaggi della serie promozionale tratta dal videogame di Bandai Namco. Al momento però dovremo accontentarci di questa incredibile immagine. Vi ricordiamo che nei cinema italiani il prossimo 28 febbraio esordirà il tanto atteso lungometraggio animato de Dragon Ball Super: Broly.