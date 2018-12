Dragon Ball, uscita la nuova collezione Funko Pop dedicata a Goku

Dopo tanto parlare e discutere sul nuovo capolavoro cinematografico d'animazione de Dragon Ball Super: Broly, che terrà gli occhi dei fan incollati sul web il 14 dicembre prossimo, possiamo tirare una boccata d'aria osservando i personaggi collezionabili della nuova serie Funko Pop.

Oltre a Gohan in versione Super Saiyan 2 e Goku in versione Super Saiyan 3, possiamo ammirare il piccolo Son Goku delle origini con tanto di coda e tranquillamente seduto sulla sua fedele nuvola dorata.

Esclusivo per i negozi GameStop, il nuovo modello di Goku a cavallo della nuvola, visionabile in calce all'articolo, si differenza dalle versioni precedenti in quanto viene ritratto con un'espressione più neutrale e distaccata. Presenta comunque tutte le caratteristiche legate alla collezione, con il corpo più piccolo rispetto alla testa.

Il prezzo al dettaglio si aggira intorno ai 10 euro (11.99 $ USD), sfortunatamente lo stock di questo gadget sembra essere esaurito. Con tutta probabilità, maggiori informazioni sono reperibili sul sito di GameStop.

La versione giovanile di Son Goku è una delle immagini iconiche dell'intera serie originale di Dragon Ball, rappresentato quasi sempre seduto sulla sua fedele nuvola magica. Questa rappresenta sicuramente il trampolino di lancio da cui ha avuto poi origine l'intera opera di Akira Toriyama e fa sempre effetto rivedere un tale design dopo tanti anni. Chissà se avremo modo di rivederlo!

Ora l'attenzione va sicuramente al capolavoro cinematografico. Ricordiamo che di recente la Toei Animation ha diffuso un video americano a poche ore di distanza dal lancio del trailer giapponese. In entrambe le versioni è proposta la theme song ufficiale del film, "Blizzard "