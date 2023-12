Se Dragon Ball fosse uscito oggi, la sua eredità sarebbe diversa?

Esistono opere seminali che hanno cambiato la storia del fumetto giapponese, per come hanno rivoluzionato dall'interno i tropi stessi alla base del prodotto-manga, portandoli verso l'evoluzione. Tra queste opere figura senza alcun dubbio Dragon Ball. Ma cosa sarebbe successo se Toriyama avesse pubblicato la sua opera oggi, e non negli anni '80?

Naturalmente un interrogativo di questo tipo potrebbe apparire sterile, se non addirittura futile: Dragon Ball è entrato nell'immaginario collettivo mondiale e gode di un plebiscito pressoché universale in tutti gli ambiti letterari proprio perché negli anni '80 ha contribuito alla legittimazione culturale del fumetto made in Japan. È ormai un dogma, e nessuno può disconoscerne il ruolo che la Storia (quella con la S maiuscola) gli ha assegnato. Ma a pensarci bene, un giochino come quello delineato in partenza, può davvero aiutarci a comprendere l'onda (anche energetica!) rivoluzionaria con cui ha travolto l'universo-manga.

È per questo motivo che ci sentiamo sicuri di delineare qui una affermazione che sa tanto di verità: cioè che un ipotetico Dragon Ball del 21º Secolo catalizzerebbe l'attenzione degli appassionati di shōnen, anche a dispetto di una platea di lettori/spettatori dalla sensibilità propriamente diversa rispetto a quella dei loro omologhi del passato.

D'altronde, i motivi per cui un anime contemporaneo come Dragon Ball Super ha successo, o per cui One Piece, Naruto, Bleach o My Hero Academia sono diventati negli ultimi vent'anni dei fenomeni planetari, sta proprio nella loro adesione al canone (estetico, narrativo, formale) delineato dall'opera di Toriyama. Certificando di conseguenza l'intramontabilità di un manga, che per delineare i suoi intrecci si è sempre servito, non a caso, di linguaggi universali, cioè gli archetipi. Proprio come quel “Viaggio in Occidente” a cui si è tanto ispirato.

Certo, i manga appena citati sono diversi dall'opera di Toriyama. Ma gli stilemi su cui hanno fondato le loro storie, come la gestione spaziale del combattimento, la scansione grafica delle vignette o la trasformazione del villain in eroe tipica di Dragon Ball, trovano la loro sublimazione proprio nelle avventure di Goku. Che oggi come allora, rimangono attuali.