Dragon Ball: un utente ci mostra l'esilarante abitudine da cui Goku non si è mai liberato!

Dragon Ball Super è tornato in Italia con la conclusione del Torneo del Potere, l'ultimo arco narrativo della fortunata opera di Akira Toriyama. Nel finale della serie, Goku dovrà combattere contro il potentissimo Jiren per garantire la sopravvivenza del proprio Universo, collaborando con alcuni ex nemici come l'androide C-17 e Freezer.

A proposito di Goku poi, un utente Twitter ha fotografato alcuni momenti da tutte le saghe passate di Dragon Ball, ovvero dalla prima serie del 1986 al recente Super, mettendo in evidenza una buffissima abitudine del protagonista.

Goku infatti, come potete vedere nelle immagini in calce all'articolo, continua a mostrare un sorriso a trentadue denti ogni qualvolta ci sia da combattere, nonostante il passare degli anni. Sin da piccolo infatti, il figlio di Bardock ha sempre dimostrato una propensione incredibile al combattimento e una irrefrenabile volontà di scontrarsi con nemici sempre più forti.

Il suo comportamento e la sua voglia di spingersi al limite lo hanno portato più volte a compiere atti sconclusionati, come regalare un fagiolo Senzu a Cell o permettere al Dr. Gero di terminare la costruzione degli androidi pur di combatterli. In Dragon Ball Super, Goku è persino arrivato ad allearsi con Freezer, l'Imperatore dell'Universo e assassino del padre, pur di ottenere un altro scontro con il temibile villain.

