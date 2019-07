Dragon Ball: un utente ricrea la macchina del tempo di Bulma in CGI!

La macchina del tempo è uno degli apparecchi più incredibili presenti nella saga di Dragon Ball. Creata da Bulma del Futuro per permettere al figlio di viaggiare nel tempo, la time machine si è rivelata più volte essenziale per garantire la sopravvivenza della linea temporale di Trunks.

Recentemente, un utente Reddit chiamato HuntedSFM ha deciso di rendere omaggio all'apparecchio realizzandone una versione completamente in CGI. La time machine presa ad esempio è stata quella utilizzata da Cell in Dragon Ball Z, ovvero la versione abbandonata dal villain nel mezzo di una foresta e ricoperta di edere. Il risultato, osservabile in calce all'articolo, è semplicemente eccezionale.

Per chi non lo sapesse, CGI è l'acronimo di Computer-generated imagery, letteralmente "Immagine generata al Computer"; questa viene spesso utilizzata nel campo della computer grafica per la resa di animazioni 3D e di effetti speciali.

Secondo quanto rivelato dall'utente, la fan art è stata realizzata con il solo ausilio del modello 3D messo a disposizione da Kostikim. Di conseguenza, tutto quello che concerne l'ambientazione, gli effetti di luce e le ombre è stato realizzato autonomamente.

Cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti! Se siete fan di Dragon Ball invece, vi consigliamo di fermarvi un momento e di dare un'occhiata a questi splendidi cosplay del Maestro Muten e di Vegeta.