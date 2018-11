Dragon Ball: vediamo come sarebbe il Maestro Muten in un live-action

Come accaduto per Hulk Hogan e Mr. Satan, un artista ha immaginato come sarebbe il Maestro Muten di Dragon Ball se fosse interpretato da un famoso attore di Hollywood in un eventuale film live-action. Si tratta in particolare di Ken Jeong, famoso per Una notte da leoni.

Per chiunque abbia assistito all'ultimo adattamento di Dragon Ball in versione live-action, la speranza che il franchise creato da Akira Toriyama possa ottenere una trasposizione differente e di fattura migliore non si è mai spenta. E anche se una tale speranza non ha ancora ricevuto notizie ufficiali in grado di alimentarla, alcuni hanno cercato di immaginare i possibili componenti di un eventuale cast nelle vesti dei rispettivi personaggi.

Vi abbiamo già mostrato come l'utente Twitter e artista BossLogic abbia immaginato un Mr. Satan interpretato da Hulk Hogan, e passiamo quindi a rivelare come quest'ultimo ha ipotizzato potrebbe apparire un altro personaggio molto più che semplicemente amato: il Maestro Muten (o Genio delle tartarughe in italiano). Come potete vedere dall'immagine, BossLogic ha pensato all'attore di Hollywood Ken Jeong, famoso per la trilogia di Una notte da leoni, per dare vita allo storico insegnate di Goku nel campo delle arti marziali.

Anche se l'età anagrafica e le caratteristiche fisiche non sono esattamente collimanti, Jeong possiede indubbiamente le capacità istrioniche e attoriali per portare sul grande schermo uno dei personaggi che maggiormente sanno alternare serietà e comicità. Chi non ricorda i simpatici siparietti con le belle ragazze che coinvolgono l'arzillo vecchietto, causando spesso emorragie nasali imbarazzanti? Non sarebbe forse Jeong in grado di replicarle in un eventuale live-action di Dragon Ball? A voi la parola, fatecelo sapere nei commenti!