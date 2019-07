Dragon Ball: vediamo un cosplay al femminile dedicato a Vegeta

Nel corso di queste ultime ore, l'utente Twitter @Shellnain ha pubblicato un tweet - visionabile a fondo news - in cui è possibile visionare il suo ottimo cosplay al femminile dedicato a Vegeta, uno dei personaggi più amati dai fan del franchise di Dragon Ball che grazie a Dragon Ball Super sta vivendo una seconda rinascita.

Dragon Ball Super è serie anime prodotta da Toei Animation per la regia generale di Kimitoshi Chioka, Morio Hatano e Kohei Hatano. L'opera è stata trasmessa in Giappone dal 5 luglio 2015 al 25 marzo 2018 su Fuji Television. In Italia i diritti sono stati acquistati da Mediaset, che trasmette la serie su Italia 1 dal 23 dicembre 2016. L'anime narra le vicende accadute dopo la battaglia contro Majin Bu e comprende i dieci anni seguenti fino alla fine di Dragon Ball Z, andando a posizionarsi tra il 288º e il 289º episodio di quest'ultima.

L'opera ha inoltre visto l'arrivo di un adattamento manga targato Toyotarō e pubblicato sulla rivista mensile di Shūeisha V Jump dal 20 giugno 2015. La casa editrice Star Comics ha iniziato il 26 aprile 2017 la pubblicazione dell'edizione italiana del fumetto. Il 14 dicembre 2018 è uscito il primo film della serie, intitolato Dragon Ball Super: Broly e recentemente arrivato anche su Youtube.