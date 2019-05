Dragon Ball: vediamo Goku disegnato da diversi artisti legati alla serie!

Di recente la serie anime di Dragon Ball Z ha compiuto 30 anni e abbiamo assistito alla celebrazione di Toei Animation. Durante gli anni, il franchise è passato per le mani di diversi artisti, che ci hanno sempre messo un po' del loro dando la loro visione dei personaggi, in particolare, del protagonista Goku.

Un post pubblicato su Reddit, diventato virale in pochissimo tempo, ha messo a confronto tutte le varie versioni del Saiyan. Purtroppo il posto è stato rimosso, ma potete comunque trovare l'immagine di cui stiamo parlando in fondo alla notizia.

Andando nei particolari, partiamo da in alto a sinistra con Naohiro Shintani, che ha impressionati gli appassionati con la sua la sua versione di Goku. Il Saiyan risulta in qualche modo piatto, ma questo non infastidisce grazie al design minimalista. I capelli sfidano sempre la gravità e sono ben proporzionati. Un desing ben diverso è quello di Keisuke Masunaga, che invece ha proposto un Goku più cupo.

Masaki Sato è ben noto agli amanti dell'animazione per aver lavorato sulle serie Dragon Ball e Dragon Ball Z e il suo Goku a denti stretti, risulta molto intimidatorio. Questo tipo di estetica è stata anche ripresa da Naotoshi Shida e Tadayoshi Yamamuro.

Naturalmente, la scelta preferita dai fan, è stata nientemeno che la versione di Akira Toriyama. Nonostante l'interpretazione dell'autore originale sia meno dettagliata rispetto alle altre, le sue caratteristiche espressive sono sicuramente le più popolari. Grazie anche allo stile degli occhi, marchio di fabbrica di Toriyama, questo design rimane in cima alla lista dei preferiti.

A proposito di varianti interpretative, vi consigliamo la versione eremitica di Goku realizzata da un fan, mentre, per che non avesse avuto ancora occasione di recuperarlo, sono in arrivo nuovi cofanetti economici della serie Dragon Ball!