Dragon Ball: Vegeta in abiti casual è il protagonista di una statuetta da 540 euro

Durante tutta l'epopea di Dragon Ball uno dei personaggi che ha attraversato una crescita psicologica più degli altri è sicuramente Vegeta. Il Principe dei Saiyan, infatti, da brutale antagonista si è letteralmente trasformato in una sorta di anti-eroe che, insieme a Goku, sta continuando a difendere la Terra dalle minacce esterne.

Persino il manga di Dragon Ball Super non ha dimenticato la caratterizzazione di Vegeta e, durante la Saga di Molo, non ha mancato di richiamare alcuni delle nefande azioni commesse dal personaggio durante la saga di Freezer su Namecc nonché la sua sua ferrea volonta di redenzione. Tuttavia, a causa dello svolgimento dell'ultima parte dell'arco narrativo, il Principe dei Saiyan non ha potuto mostrare il suo cambiamento ed è stato goffamente sconfitto dallo stregone.

Ad ogni modo, prima di diventare una sorta di paladino della Terra insieme a Goku, Vegeta ha attraversato un profondo periodo di cambiamenti una volta approdato sulla Terra dopo la sconfitta dell'Imperatore del male. Allora, infatti, il saiyan passò diverso tempo a casa di Bulma dove iniziò a vivere come un terrestre. Il giorno dell'improvviso arrivo di Trunks del Futuro il noto Principe si ritrovò persino con un abbigliamento casual. Figure Class Studio ha voluto omaggiare quella scena attraverso tre varianti di un modellino in scala, le stesse che potete ammirare in calce alla notizia. Ciascuna delle versioni è già disponibile al preordine ad un prezzo di circa 540 euro con la spedizione fissata durante il corso del 2021.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa particolare statuetta, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.