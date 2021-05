Dragon Ball: Vegeta arriva al momento giusto in un'illustrazione dalla prospettiva di Goku

Akira Toryiama, in un precedente film legato a Dragon Ball Z, ha presentato ai fan Cooler, il fratello di Freezer, che potrebbe tornare nel nuovo film stando a qualche ipotesi suggestiva in rete. Ad ogni modo, al pari del fratello, anche Cooler ha imparato a farsi conoscere per l'eccessiva malvagità.

In realtà, sono in molti gli appassionati che si augurano di rivederlo in Dragon Ball Super 2022, il titolo provvisorio del nuovo progetto, dal momento che sono passati diversi anni dalla sua ultima apparizione sul grande schermo. Il malvagio villain, infatti, è stato l'antagonista principale di due film di Dragon Ball Z, ovvero "Il Destino dei Saiyan" e "L'invasione di Neo Nameck". Chissà, dunque, che TOEI Animation non decida di riportare in auge in qualche modo il fratello di Freezer per dare ad entrambi l'occasione di combattere insieme.

A tal proposito, recentemente il solito artista ruto830 ha provato a reinterpretare una delle scene più iconiche con Metal Cooler, ovvero il momento in cui Vegeta salva Goku da morte certa. L'illustrazione in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stata tuttavia molto apprezzata grazie all'originale idea di reinterpretare la scena dalla prospettiva di Goku, mostrandoci di conseguenza la visuale in prima personale del nostro eroe.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa fan-art, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.