Dragon Ball: Vegeta non ha ancora padroneggiato completamente il suo ki

L’orgoglioso principe dei Saiyan ha dimostrato un’incredibile resistenza, e volontà, nel migliorare per superare l’eterno rivale Goku. I recenti eventi di Dragon Ball Super ha avvicinato il livello tra i due, ma la chiave di volta potrebbe arrivare quando Vegeta riuscirà a padroneggiare il suo ki, e le tecniche appresa da Lord Beerus.

Sin dal suo debutto Vegeta, così come Radish e Nappa, ha sottovalutato le potenzialità sul campo di battaglia dei Guerrieri Z, rimanendo sorpresi di fronte alle continue variazioni nelle diverse fasi degli scontri dei loro livelli combattivi: bassi quando erano fuori dalla lotta, incrementati durante le battaglie, e all’apice per dare il colpo di grazia ai nemici. Un approccio diverso dai Saiyan, che finì per confondere gli invasori, e aiuta a comprendere come Vegeta abbia avuto idee diverse sulla libertà con cui usare il ki.

Per questo motivo, e a causa dei fraintendimenti sulla potenza combattiva derivati dall’utilizzo eccessivo degli scouter, Vegeta è stato limitato dai dati che apparivano sul dispositivo, non riuscendo ad avere il controllo necessario sul suo ki per raggiungere le sue reali potenzialità. Non ha mai raggiunto l’equilibrio tra forza potenziale ed efficienza tipico invece dei Guerrieri Z. Nell’attuale arco narrativo del manga, basato sui fatti del film Dragon Ball Super: Super Hero, è lo stesso Vegeta a riconoscere il motivo delle sue recenti sconfitte: le diverse modalità di utilizzo del potere da parte degli avversari.

Vegeta potrebbe quindi optare per un allenamento indirizzato a migliorare la consapevolezza e l’utilizzo del proprio ki, e un miglioramento del genere, unito all’incredibile Ultra Ego, potrebbe seriamente rendere il principe dei Saiyan il personaggio più potente della serie. Voi cosa ne pensate? Discutiamone nei commenti. In conclusione, ecco la prima immagine in anteprima di Dragon Ball Super 95, e vi lasciamo alla cover del volume 21 del manga.