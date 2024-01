Dragon Ball, quante volte Vegeta è riuscito a sconfiggere Goku?

Il capitolo più recente di Dragon Ball Super e le aspettative per il nuovo arco narrativo post Super Hero, ha riacceso le speranze nei lettori che da anni sperano di vedere il Principe dei Saiyan finalmente superare l’eterno rivale Goku. In passato, però, Vegeta è effettivamente riuscito a surclassare il protagonista in battaglia, diverse volte.

Partiamo dall’arrivo sulla Terra di Vegeta, affiancato da Nappa. A quel tempo Vegeta è stato presentato come un antagonista brutale, egoista, eccentrico e sicuro di sé. Inizialmente riesce a tenere testa, anche in maniera brillante, a Goku, solo per venire sconfitto quando quest’ultimo supera i propri limiti attivando un Kaioken x3.

Spostiamoci di diversi anni nel futuro e arriviamo alla saga di Majin Bu. Qui Vegeta, diventato ormai un alleato dei Guerrieri Z, decide di lasciarsi nuovamente sopraffare dalla propria parte malvagia e cedendo viene assoggettato dal controllo di Babidy, trasformandosi nel pericolosissimo Majin Vegeta. Il confronto con Goku resta ancora tra i più memorabili dell’intera serie, e vede il Principe dei Saiyan in netto vantaggio.

Allontaniamoci dal racconto canonico per rivivere rapidamente lo scontro tra Goku Super Saiyan 4 e Baby Vegeta visto in Dragon Ball GT. In quell’occasione Vegeta non è effettivamente sé stesso in quanto posseduto dall’alieno Baby, ma la loro forma congiunta dimostra una serie di abilità fuori dal comune, capaci di mettere in difficoltà persino la forma più potente raggiunta da Goku fino a quel momento. Il protagonista, va ricordato, riesce a vincere solo grazie all’aiuto di Majuub, Goten, Gohan e degli altri alleati, e quindi, molto probabilmente senza il loro intervento sarebbe stato sconfitto.

Concludiamo con le ultime tavole del capitolo 100 di Dragon Ball Super, dove Vegeta esulta vittorioso, e visivamente provato, dopo aver sconfitto Goku nella sessione di allenamento sul pianeta di Whis. Prima di salutarci, ecco perché Vegeta non è mai riuscito a raggiungere il Super Saiyan 3.