Dragon Ball: Vegeth appare in tre forme in questa nuova figure

Nonostante il manga di Dragon Ball sia terminato più di vent'anni fa il successo della serei continua ancora oggi con diversi sequel e ad essa vengono dedicati numerosi prodotti, tra cui una stupenda statuetta rappresentante Vegeth. Andiamo insieme a vederla.

La fusione tra Goku e Vegeta avvenuta tramite l'utilizzo degli orecchini Potara viene mostrata per la prima volta durante la saga di Majin Bu nella serie Z dove, per sconfiggere il malvagio essere che dà il nome all'arco narrativo, i due guerrieri più forti del manga decidono di unirsi in un solo corpo.

Il nuovo guerriero, che risulta quindi il più potente mai apparso prima della pubblicazione del sequel, Dragon Ball Super, presenta molte delle caratteristiche dei due Saiyan, come l'orgoglio di Vegeta e l'ironia di Goku, le quali sono state perfettamente riportate sul volto della nuova figure di Kidult Studio.

La statua con uscita prevista nel 2021 sarà venduta al prezzo di 395 euro e mostrerà il potente eroe circondato da fulmini ed altri effetti che ne caratterizzano l'aura. Il prodotto disporrà inoltre di 3 teste intercambiabili che permettono di esporlo nella forma che più si preferisce: quella base avente i capelli di colore nero, Super Saiyan coi capelli biondi e Super Saiyan Blu avente i capelli azzurri. Nelle immagini riportate in fondo alla news possiamo inoltre notare nella mano sinistra di Vegeth Super Saiyan la presenza della codino di Majin Bu staccatogli in combattimento.

Cosa ne pensate di questa figure? Scrivetecelo nei commenti.

Infine per chi fosse interessato ricordo che un tempo Sirio il Dragone apparve in Dragon Ball e riporto una news riguardante un crossover tra Dragon Ball e ONE PIECE.