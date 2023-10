Dragon Ball: Vegeth si prepara a lanciare la Final Kamehameha nella figure di TZT

Vegeth, fusione di Goku e Vegeta attraverso l’uso degli orecchini Potara, rientra tra i personaggi più potenti dell’intero universo di Dragon Ball, e come la sua controparte derivante dalla danza di Metamor, ha ricevuto anche le forme più recenti, come il Super Saiyan Blue, immortalato in una nuova figure da collezione presentata dallo studio TZT.

Introdotto per la prima volta nella lunga saga di Majin Bu, Vegeth è apparso davvero poche volte nella storia di Dragon Ball, ma ogni volta che l’ha fatto ha giocato un ruolo decisivo. Nella linea temporale alternativa del Trunks del Futuro di Dragon Ball Super, Goku e Vegeta trovano come unica soluzione quella di unirsi nuovamente, e stavolta trasformandosi però in Super Saiyan Blue. Sebbene la fusione abbia raggiunto una potenza combattiva straordinaria, non è riuscita però a fermare la forza di Zamasu Fuso.

In quell’occasione, però, Vegeth mostrò per la prima volta una nuova tecnica, la Kamehameha Finale, unione dell’iconica onda energetica appresa dal Maestro Muten anni prima e il Final Flash distintivo del principe dei Saiyan. Per ricordare quella scena gli artisti di TZT hanno presentato la figure che potete vedere in fondo alla pagina, dove Vegeth Blue si prepara a lanciare uno degli attacchi più devastanti della serie. Dotata anche di luci e LED la statua avrà anche delle parti che sarà possibile sostituire, dei busti di Vegeth in forma normale e al primo stadio di Super Saiyan.

Alta 38 centimetri, la figure arriverà sul mercato nei primi sei mesi del 2024, ed è già prenotabile al prezzo di 210 euro. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. In conclusione, vi lasciamo ai momenti più epici di Gohan durante tutta la serie.