Dragon Ball: Vegeth raggiunge il Super Saiyan 3 in un'epica illustrazione

Durante la stesura di Dragon Ball, Akira Toriyama si è impegnato particolarmente a ideare nuovi modi per potenziare ulteriormente i propri personaggi. In onore di questa causa, il sensei ha introdotto il concetto della "fusione", un asso nella manica da giocare contro gli avversari più potenti.

L'arrivo di Dragon Ball Super ha gettato confusione in merito ai poteri degli Orecchini Potara, soprattutto durante la saga di Black Goku in cui i due protagonisti hanno dovuto ricorrere nuovamente alla Fusion per sconfiggere la forma finale di Zamasu. Gowasu, infatti, riuscì a convincere i due spiegando che gli orecchini divini hanno durata limitata solo per i mortali.

Ad ogni modo, il personaggio di Vegeth è tra i più apprezzati dell'intero franchise, motivo che ha spinto più volte gli appassionati ad aprire diatribe in merito alla Fusion più potente. Recentemente, un artista e appassionato di Dragon Ball, un certo MERIMO, ha dedicato l'ultima illustrazione all'eroe sopracitato, proponendolo nelle vesti del Super Saiyan di terzo livello.

Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato particolarmente apprezzato dai fan, complice un tratto molto simile all'anime di Dragon Ball Z. E voi, invece, cosa ne pensate di questa rappresentazione grafica di Vegeth, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver recuperato questa clip dello scontro tra Goku e Vegeta in step-motion.