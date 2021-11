Dragon Ball, una nuova versione per Majin Bu in questo esilarante cosplay

Il famoso cosplayer lowcostcosplay ha condiviso su Instagram una sua esilarante interpretazione in salsa NSFW di Kid Bu di Dragon Ball. Il franchise di Akira Toriyama ha introdotto un'ampia gamma di nemici e di alleati nel corso delle diverse saghe del manga e dell'anime.

Spesso il nemico si rivela poi essere un nuovo alleato sia per Goku che per gli altri combattenti Z. Il più sorprendente di questo gruppo rimane da sempre Majin Bu e le sue varie incarnazioni. Introdotto inizialmente come un essere distruttivo che nemmeno gli dei riuscivano a gestire, Bu è ora uno dei più forti alleati della Terra.

Quest'ultimo è stato il nemico definitivo che ha concluso il primo manga originale di Dragon Ball, mentre poi la storia principale è stata rivisitata molto più tardi con nuovi nemici e nuove storie nel midquel Dragon Ball Super. Sono esistite diverse versioni di Bu, la più malvagia e prima vera incarnazione di quest'ultimo è soprannominata "Kid Bu".

Ed è proprio questa versione del cattivo a prendere vita in modo esilarante, nel cosplay di di lowcostcosplay. Potete vedere il post di Instagram in fondo alla notizia.

Con gli ultimi archi narrativi e rivelazioni, sono state introdotte alcune novità riguardanti Bu e il suo posto tra gli dei in Dragon Ball Super, il che rende sicuramente le cose eccitanti per il futuro dei personaggi. Non si sa ancora se Bu sarà di nuovo un nemico del franchise, ma insieme a molti altri personaggi farà il suo ritorno nell'anime con l'imminente uscita del prossimo film. Avremo ulteriori informazioni su Dragon Ball Super: Super Hero al Jump Festa '22.

Toei Animation ha annunciato che il film è attualmente previsto per il lancio in Giappone ma non si hanno ancora informazioni per un'uscita internazionale. Cosa ne pensate? E' cambiata la vostra versione preferita di Bu dopo aver visto la versione di lowcostcosplay?