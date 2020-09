Dragon Ball: questa versione realistica di Super Bu tormenterà i vostri sogni

Gli antagonisti di Dragon Ball Z sono tra i più orridi e malvagi del franchise di Akira Toriyama. Pensiamo ad esempio alle varie trasformazioni di Freezer o Cell. Ma anche questa realistica versione di Majin Buu tormenterà i sogni degli appassionati.

Majin Bu è l'avversario definitivo di Dragon Ball Z ed è tutt'oggi uno degli avversari più temibili affrontati e da Goku e dai Guerrieri Z. Nonostante non sia intelligente e stratega come gli altri rivali sconfitti dai Saiyan, Bu si è distinto per il suo modo di combattere selvaggio. Grazie alle numerose e differenti personalità trasmesse dalle sue varie trasformazioni, l'antagonista rosa è uno dei più amati del franchise.

Sebbene questo essere non sia spaventoso come i restanti antagonisti di Dragon Ball Z, l'utente Instagram @risottodesenhos ce ne ha fornito una sua versione tetra e inquietante. Partendo dalla base di Super Bu, ovvero la sua forma magra e muscolosa, l'artista è riuscito letteralmente a riportarlo in vita, fornendoci una sua versione realistica. Se vi siete sempre chiesti come sarebbe Super Bu fuori dalle pagine del manga, ora avete finalmente una risposta. Fateci sapere cosa ne pensate di questa strana creazione, ma non prima di aver pianto per questo vecchio cimelio di Dragon Ball. Nel mentre, Cell è stato oggetto di un esilarante cosplay di Dragon Ball.