Dragon Ball: tutte le versioni esistenti di Bardack spiegate

Da quando è stato portato sulle pagine di Dragon Ball Super il personaggio di Bardack, Saiyan padre di Son Goku, è tornato ad essere oggetto di discussione da parte degli appassionati, soprattutto per i numerosi cambiamenti che ha subito nel corso delle varie apparizioni tra pellicole non canoniche, speciali televisivi e interi capitoli.

Andiamo quindi a ripercorrere la sua evoluzione nelle sue cinque apparizioni tra vari media della serie. Partiamo dallo special dell’anime pubblicato nel 1990 in due episodi, vale a dire Dragon Ball Z: Le Origini del Mito, in cui Bardack fa il suo debutto al fianco di altri Saiyan, sebbene la storia non sia mai stata considerata canonica da Toriyama. Nonostante questo, però, la rappresentazione di Bardack, un Saiyan piuttosto ordinario ma coraggioso a tal punto da schierarsi contro il potentissimo imperatore Freezer dopo aver scoperto dei suoi piani di distruzione del pianeta Vegeta, andranno ad influenzare profondamente le sue versioni future.

Passiamo alla sua seconda apparizione, anch’essa non canonica, in Dragon Ball – L’Episodio di Bardack, nato come manga spin-off e diventato un OAV, in cui viene esplorata la possibilità che il padre di Goku abbia viaggiato nel passato anziché morire contro Freezer. Giunto sul pianeta Vegeta, abitato da una razza mai vista prima e sottomessa al volere di Lord Chilled, Bardack decide di difendere gli abitanti, arrivando addirittura a trasformarsi in Super Saiyan. Si tratta di un interessante what if? rimasto però relegato ai materiali non canonici della serie.

Riallacciandoci alle storie ipotetiche, il Bardack rappresentato nei giochi Dragon Ball Xenoverse svolge un ruolo secondario ma in qualità di villain invece che di protettore dei deboli. Corrotto da Towa, infatti, Bardack si nasconde dietro un’inquietante maschera e si trasforma in un agente del caos.

Nella serie spin-off Super Dragon Ball Heroes Bardack diventa invece un viaggiatore del multiverso, essendo ormai stato separato dal suo spazio e dal suo tempo, e si fa conoscere col nome di Guerriero in Nero. Il suo obiettivo, dopo essersi unito a Kai Aeos, è distruggere il multiverso per ricreare una linea temporale unica, e ciò lo porta a scontrarsi con Goku e poi ad allearsi con lui per fronteggiare il Saiyan Cremisi.

Arriviamo infine all’ultima versione di Bardack, quella resa canonica attraverso il flashback ambientato sul pianeta Cereal raccontato durante la saga di Granolah. Qui Bardack viene presentato come un personaggio più profondo, un guerriero Saiyan deciso ma allo stesso tempo sensibile, dato che decide di proteggere e far scappare Granolah e sua madre mentre i suoi compagni avanzano senza pietà sul pianeta per conquistarlo.

Inoltre, questa versione riesce ad ispirare Goku, che ascoltando le parole del padre durante lo scontro con gli Heeter attraverso il suo scouter, comprende la vera essenza dello spirito Saiyan e sembra pronto ad usarla a suo vantaggio nel raggiungimento della sua forma personale dell’Ultra Istinto. Fateci sapere qual è la vostra versione preferita di Bardack nei commenti.