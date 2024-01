Dragon Ball: tutte le versioni malvagie di Goku in ordine d'apparizione

Protagonista di uno degli shonen più amati e seguiti dell’intera storia del fumetto giapponese, Son Goku è diventato un simbolo dell’eroismo dei manga, e la sua storia raccontata in Dragon Ball ha ispirato molti autori delle nuove generazioni. Eppure, in svariate occasioni, Toriyama ha giocato anche sul proporre versioni malvagie del suo eroe.

Ecco, dunque, le cinque versioni di Goku malvagio incontrate nel corso delle varie serie e saghe che compongono il franchise. Perciò, occhio ad eventuali spoiler.

Iniziamo dalla prima apparizione malvagia di Goku, risalente alla prima serie, quando era ancora un ragazzino. Stiamo parlando precisamente dell’episodio 12 dell’anime, prima volta in cui Goku, essendo un Saiyan, si tramuta in un gigantesco scimmione perdendo totalmente il controllo sulle proprie azioni e seminando distruzione e caos con la sua straordinaria potenza.

Facciamo un salto in avanti di oltre 100 episodi, per arrivare ad una puntata filler in cui gli autori hanno deciso di inserire una bambola somigliante a Goku come strumento di allenamento. Consapevole di dover migliorare nel combattimento in vista del prossimo torneo, il protagonista si ritrova contro un avversario decisamente forte: sé stesso, grazie ad una creazione di Mr. Popo. Caratterizzata da degli occhi inquietanti e decisamente mal realizzati, la bambola condivide le stesse capacità combattive di Goku, e inizialmente sembra essere in vantaggio, ma semplicemente perché combatte senza la mente offuscata da altri pensieri.

Proseguiamo con l’antagonista principale della terza pellicola della serie Z, Dragon Ball Z: La Grande Battaglia per il Destino del Mondo, vale a dire Turles, figlio illegittimo di Bardack, e quindi fratellastro di Goku in persona, ma mai riconosciuto come personaggio canonico. La somiglianza tra i due è incredibile, ma Turles si dimostra un combattente assai più feroce del protagonista, e rappresenta un interessante what if sul personaggio di Goku se non avesse mai lasciato il pianeta Vegeta e fosse cresciuto come un vero Saiyan, seguendo i propri istinti di guerriero.

Nell’episodio 71 di Dragon Ball Z, invece, il capitano Ginew della squadra d’élite al servizio di Lord Freezer, riesce a travolgere Goku con la sua tecnica più distintiva e a scambiarsi di corpo con lui. Da quel momento, e per tre puntate, Ginew-Goku si rivelerà un antagonista difficile da contrastare ed estremamente fastidioso, ma finirà vittima della sua stessa tecnica finendo per ridare il corpo a Goku e diventare una rana.

Infine, la versione malvagia di Goku più recente è Black Goku, antagonista principale insieme a Zamasu della saga di Trunks del Futuro di Dragon Ball Super. Considerata l’assenza dal materiale canonico di Turles, Toriyama e Toyotaro hanno ben pensato di riproporre un villain col medesimo aspetto del protagonista, donandogli anche una trasformazione più che peculiare: il Super Saiyan Rosé, diventato così popolare tra i fan.