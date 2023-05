Dragon Ball: Videl con i codini in questo cosplay di JucyFoxx

La scomparsa di Goku e la vittoria di Gohan durante i giochi di Cell portarono a un nuovo periodo di pace per la Terra. L'androide perfetto finalmente era stato distrutto, insieme al suo breve regno di terrore, e ora Gohan poté cominciare a vivere in pace e a crescere, dedicandosi agli studi e facendo partire un nuovo arco di Dragon Ball.

Ormai sedicenne, Gohan inizia a frequentare il liceo di Satan City, nominata così per onorare Mr. Satan, il guerriero che l'umanità pensava avesse sconfitto Cell. Proprio in quella cittadina, Gohan ha fatto diversi incontri importanti. Videl è uno dei personaggi femminili più iconici dell'universo di Dragon Ball, anche se di secondaria importanza rispetto a Bulma, Chichi o C18. Introdotta per la prima volta agli esordi della saga di Majin Bu, a sorpresa si scopre che è la figlia di Mr. Satan, anche se con un carattere e un modo di fare completamente diverso da quello del padre.

Inizialmente, Videl è vista come una ragazza arrogante e testarda, che cerca di dimostrare di essere la migliore in ogni situazione. Tuttavia, dopo aver iniziato gli allenamenti con Gohan, inizia a maturare, oltre che a innamorarsi del suo mentore. All'inizio, Videl si presenta con i capelli lunghi, raccolti in due trecce, una maglia bianca dove spicca la spilla del liceo di Satan City, e dei pantaloncini corti ma ottimi per combattere.

Ed è proprio questa versione del personaggio di Dragon Ball a cui JucyFoxx ha dato vita. Con una posa che richiama molto il suo fare arrogante iniziale, ecco un cosplay di Videl con i codini lunghi. Sapevate che c'è anche un cosplay di Ireza, la sua compagna di classe?