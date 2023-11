Dragon Ball: Videl realistica ricreata dall'AI, eccola mentre si allena in queste immagini

Appaiono sempre più spesso in rete realizzazioni che fanno utilizzo dell'intelligenza artificiale. Si stanno moltiplicando i software che permettono di accedere a questa tecnologia, con applicazioni sia testuali che grafiche. E ci sono varie pagine Instagram che la sfruttano per creare personaggi di vari anime, come ONE PIECE, Dragon Ball e altri.

E adesso arriva il turno di vedere come sarebbe un altro personaggio di Dragon Ball Z nella realtà grazie a una AI. Si tratta della futura moglie di Gohan, la figlia di Mr. Satan: Videl. Si vedono in basso diverse immagini generate dall'AI di MySmartArts, che ormai lavora regolarmente su questo genere di produzioni. La Videl realistica creata dall'AI è quella con i capelli corti, con lo stesso aspetto adottato per la maggior parte del tempo in Dragon Ball Z, dopo aver conosciuto Gohan e aver iniziato ad addestrarsi con lui. La si vede con la maglietta bianca e lilla e i pantaloncini corti, un viso morbido e con un fisico sicuramente più sviluppato e curvilineo rispetto a quello del personaggio disegnato da Akira Toriyama.

Nelle varie immagini la si vede al chiuso, in un dojo, in strada e in varie pose, con piccole variazioni in ogni foto. Pensate che sarebbe una Videl abbastanza reale oppure si allontana troppo dal personaggio immaginato e disegnato per Dragon Ball Z? Sempre dalla stessa serie, arriva questa Kefla realistica ma soprattutto la trasformazione di Goku in Super Saiyan, uno dei momenti più epici di tutta la serie di Toriyama.