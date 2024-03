Dragon Ball, da villain a eroe: il grande cambiamento interiore di Vegeta

Ripensando alla sua introduzione nella prima iconica saga di Dragon Ball Z, Vegeta ha subito una delle evoluzioni più incredibili presenti nell’opera di Akira Toriyama. Il principe dei Saiyan venne presentato come un invasore feroce e sadico, mentre ora è uno dei migliori combattenti a difesa dell’umanità e della Terra.

Nella saga dei Saiyan Vegeta viene rappresentato come un assassino, un omicida senza alcun obiettivo se non quello di ottenere più potere, e se per farlo avesse dovuto uccidere persone e popoli innocenti allora avrebbe accettato un sacrificio del genere senza rifletterci troppo. Un mercenario vero e proprio, disposto a tutto pur di raggiungere i propri fini, e che non tollerava il fallimento, basti pensare al momento in cui uccide Nappa poiché era stato sconfitto da Goku ed era ormai inutile come alleato.

Si tratta di un personaggio completamente diverso dall’attento e giudizioso Vegeta che conosciamo oggi, con grandi attenzioni nei confronti della sua famiglia, di sua moglie Bulma, e l’interesse che dimostra nei confronti dei figli. Per questo Vegeta incarna alla perfezione il concetto della redenzione, la possibilità di cambiare il proprio percorso partendo da antagonista e diventando un eroe, persino su scala galattica.

Ciò è stato possibile per una serie di ragioni. Prima di tutto la consapevolezza di essersi macchiato di azioni orribili che non avrebbe mai dovuto ripetere, e la conseguente decisione di adattarsi ad un nuovo stile di vita sulla Terra, al fianco di Bulma, la quale ha inevitabilmente influenzato la sua crescita come persona più umana. Trascorrere tempo con Goku e compagni gli ha fatto capire l’importanza delle relazioni, e lo ha reso un Saiyan molto più calmo e riflessivo rispetto a quanto non fosse in passato.

Da ciò è derivata anche una comprensione molto rilevante per la sua crescita interiore: non esiste solo il potere. È vero, Vegeta continua ad allenarsi duramente raggiungendo livelli e forme incredibili in termini di forza e abilità, ma non lotta più per dimostrare di essere il migliore. Lo fa per salvaguardare e proteggere la vita di popolazioni e persone a lui care. Abbracciando questa filosofia, Vegeta è diventato automaticamente più umile, lasciandosi alle spalle quell’orgoglio che così tanto lo aveva caratterizzato all’inizio, e facendolo riemergere sporadicamente, soprattutto nella rivalità con Goku.

