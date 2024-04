Dragon Ball, il villain più iconico della serie originale meriterebbe di tornare?

Sono molte le differenze tra la prima parte della storia di Dragon Ball, quando Goku era ancora un ragazzo appassionato di arti marziali e il cui unico obiettivo era migliorarsi e affrontare avversari sempre più forti, e quanto visto negli sviluppi successivi, e nonostante il successo di Z e Super, i fan vorrebbero rivedere uno dei primi villain.

Stiamo parlando del Grande Mago Piccolo, emblema di malvagità e ambizione che ha poi portato alla nascita di Piccolo, personaggio preferito di Akira Toriyama e uno dei principali della serie. Sin dalla sua prima apparizione, nel capitolo 135, “La morte di Crilin”, il Grande Mago Piccolo ha portato diverse novità nell’universo di Dragon Ball, da un lato approfondendo la cosmogonia e spiegando la vera natura delle sfere del drago, dall’altro ponendo le basi per la creazione di futuri villain.

La sua importanza è dunque, indiscutibile, e un suo ritorno potrebbe significare altri approfondimenti su alcuni lati dell’universo ancora non spiegati o chiarificati del tutto, come gli Angeli e i loro poteri. Inoltre, molti appassionati vorrebbero rivederlo in azione per avere nuovamente un antagonista namecciano nella serie, dato che, escludendo alcune pellicole non canoniche, è un elemento assente dalla serie originale.

Considerando il livello attuale di Goku, Vegeta, Gohan e degli altri, sicuramente il Grande Mago Piccolo non riuscirebbe a metterli in difficoltà affrontandoli da solo, per questo un suo ritorno significherebbe anche rivedere i mostri generati da lui, o sotto il suo comando, come Cembalo, Tamburo, Pianoforte, e tutti gli altri membri della famiglia demoniaca. Ciò potrebbe condurre anche ad un maggior approfondimento sul regno demoniaco.

Ci sono però altri due motivi, molto rilevanti nella storia del franchise, per cui i fan chiedono di rivedere il villain. Il primo riguarda il personaggio di Piccolo, che potrebbe finalmente avere un confronto diretto con suo padre e magari salvare la Terra da questa vecchia minaccia donando finalmente più spazio all’alleato namecciano. Il secondo, invece, renderebbe possibile la distruzione definitiva delle sfere del drago. Dopotutto il Grande Mago Piccolo era riuscito nell’impresa di uccidere il drago Shenron e far sparire le sfere nella prima serie, e tornando più potente di prima potrebbe facilmente riuscire a privare per sempre i protagonisti degli artefatti che danno titolo all’opera.

Prima di lasciarci, ecco cosa era davvero difficile per Toriyama durante la serializzazione di Dragon Ball.

