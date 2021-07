Dragon Ball: la voce americana di Freezer fa impazzire i fan con un video diventato virale

Dragon Ball è indubbiamente una delle opere fondamentali dell'epoca moderna. Goku viene ormai considerato un'icona della cultura pop, e anche altri personaggi hanno ottenuto una certa rilevanza. Tra questi si trova Freezer, il potente e pericoloso imperatore che è stato omaggiato dalla sua doppiatrice americana in un simpatico video.

Linda Chambers Young è un'importante doppiatrice nel settore degli anime, ha prestato la voce a personaggi, primari e secondari, apparsi in grandi serie quali Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Yu Yu Hakusho, l'Attacco dei Giganti e Fairy Tail. Dopo ben 24 anni di carriera Young è conosciuta principalmente per aver brillantemente interpretato Freezer, e durante l'ultimo KamehaCon prima della pandemia, è tornata a dare la voce all'imperatore nel breve video condiviso da lei stessa, che trovate in calce.

Entrata nella riproduzione della capsula volante di Freezer, la doppiatrice è stata affiancata da diversi appassionati, ciascuno con una Sfera del Drago, per ricreare quella che sembra essere l'evocazione del Drago Polunga sul pianeta Namek, al quale l'antagonista avrebbe voluto chiedere l'immortalità. Un omaggio che ha riscontrato immediatamente un grande successo all'interno della community. E voi cosa ne pensate? Diteci la vostra con un commento.

