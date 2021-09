Dragon Ball, la voce di Vegeta celebra lo Space Day: ecco il messaggio ai fan

Il 12 settembre in Giappone si festeggia lo Space Day, ossia una speciale ricorrenza in cui gli osservatori si riuniscono per ammirare l'infinità dello spazio alla ricerca di nuove stelle. Alle celebrazioni di questa giornata si è unito anche Vegeta, il Principe dei Saiyan di Dragon Ball che sta cercando di diventare il numero uno dell'universo.

Mentre da noi questa ricorrenza cade i primi del mese di maggio, in territorio giapponese lo Space Day si tiene il 12 settembre. I festeggiamenti per questa giornata sono molto sentiti, tanto che l'Agenzia di Esplorazione Aerospaziale giapponese ha indetto una speciale collaborazione con ONE PIECE di Eiichiro Oda. Ma non solo, anche Vegeta si è unito alla festa!

Sul proprio profilo Twitter, Ryo Horikawa, storico doppiatore che presta la propria voce al principe sin da Dragon Ball Z, ha lanciato un messaggio ai fan. Mettendosi nei panni di Vegeta, il voice actor ha affermato di starsi ancora allenando per diventare il numero uno dell'universo. D'altronde, chi meglio di Vegeta conosce lo spazio?

Ricordiamo infatti che prima di mettere su famiglia sul Pianeta Terra, Vegeta ha esplorato l'universo in lungo e in largo, conquistando pianeti in nome dei Saiyan e dell'esercito di Freezer. Attualmente, il Guerriero Z sta affrontando il combattente più forte dell'universo, Granolah. Come andrà a finire il combattimento con il Cerealiano sopravvissuto?

