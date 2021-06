Dragon Ball, il volto di Goku e Vegeta nella realtà: la ricostruzione di un fan

Tutti conoscono i personaggi di Dragon Ball, quantomeno i volti più noti del capolavoro di Akira Toriyama, tuttavia immaginare i loro visi nella realtà è un'impresa davvero difficile. Il tratto del sensei e il particolare stile a cartoon rendono infatti molto complicata una ricostruzione fedele.

Ad ogni modo, nell'ultimo periodo sta diventando sempre più virale lo strumento digitale conosciuto come Artbreeder che, grazie ai ritocchi con Photoshop, permette infine di ricostruire in maniera più o meno veritiera il volto di diversi personaggi di anime e manga, come questo recente caso di Hisoka e Illumi di Hunter x Hunter.

Lo stesso utente, Crayon Deathnote, ha così provato a fare lo stesso per ricostruire i volti di Vegeta, Goku, Gohan, Trunks, C-18 e persino Bulma. Il risultato in questione potete recuperarlo attraverso la galleria di immagini allegata in calce alla notizia. In molti hanno apprezzato soprattutto il design di Trunks, estremamente particolare e con i colori tipici della madre, nonché quello dell'androide n°18, personaggio molto popolare all'inteno della community.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste ricostruzioni facciali a cura di Crayon Deathnote, le ritenete abbastanza fedeli all'originale? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto ma non prima di aver scoperto il character design originale di Bardak.