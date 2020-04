Dragon Ball: votate per l'outfit migliore di Kakarot in occasione del Goku Day

Il 9 maggio sarà il Goku Day, tradizione nata alcuni anni fa e decisa dal fatto che Goku può essere letto come Go e Ku, ovvero cinque e nove (da qui la data del 9 maggio). Solitamente gli appassionati lo festeggiano preparando fan art su Goku o dedicandosi al rewatch delle varie serie di Dragon Ball.

In questo 2020 però il Goku Day sarà speciale dato che il sito Dragonball.news ha deciso di creare un sondaggio dedicato al protagonista dell'opera. Per commemorare il Goku Day del 9 maggio 2020, è stato annunciato il progetto "Kakarot Collection" della serie di Dragon Ball, dove i fan potranno votare in un sondaggio online quale è il loro vestito preferito indossato da Goku.

I vestiti più votati tra le trenta scelte che saranno rese disponibili otterranno una nuova illustrazione in versione anime e otterranno anche modellini da collezione speciali che saranno resi disponibili in occasione del Goku Day del 2021. Il sondaggio aprirà le porte il 9 maggio, proprio in occasione della festa del protagonista di Dragon Ball, e proseguirà fino al 29 maggio. Inoltre, 29 dei votanti scelti in maniera completamente casuale riceveranno alcuni premi come statuette e copie dei videogiochi di Dragon Ball più recenti. I vincitori saranno annunciati li 30 giugno.

Pur essendo un sito giapponese, il sondaggio dovrebbe essere aperto a livello globale anche se per ulteriori informazioni non resterà che aspettare il 9 maggio. Questa festa dedicata a Goku è nata nel 2015 e riconosciuta ufficialmente dalla Japan Anniversary Association. Sempre a proposito del protagonista, vediamo le tecniche più usate da Goku.