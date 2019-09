Dragon Ball è stato votato come il manga più rappresentativo dai giapponesi

All'epoca in pochi, compreso l'autore Akira Toriyama, si aspettavano il successo globale e straripante che raggiunse Dragon Ball. Il manga pubblicato su Weekly Shonen Jump negli anni '80 e '90 ha segnato diverse generazioni di pubblico e di mangaka, con tanti che hanno preso elementi dalla saga delle sette sfere per rielaborarli, come ONE PIECE.

Mentre la serie è tornata, sia sotto forma di manga che di anime, con Dragon Ball Super, è andato in scena un sondaggio su Goo Rankings tra i cui partecipanti figurava anche Dragon Ball. La piattaforma ha chiesto ai lettori giapponesi quali, secondo loro, fossero i manga più rappresentativi del Giappone e da poco è stata divulgata la classifica finale.

Dragon Ball è risultato essere il manga nazionale del Giappone, scavalcando tantissimi concorrenti e aggiudicandosi il primo posto. La classifica finale del sondaggio è la seguente:

Dragon Ball Doraemon GeGeGe no Kitaro Sazae-san Detective Conan One Piece Kochikame Touch Gintama Chibi Maruko-chan

Solo sesto posto per ONE PIECE, seguito dal quarantenne Kochikame. Solo tredicesimo posto, e quindi fuori dalla top 10, per Naruto, mentre Bleach è risultato essere ancora più in fondo con il suo 35esimo posto. Cosa ne pensate di questa classifica? Pensate che Dragon Ball meriti la prima posizione o ci sono manga che avrebbero dovuto essere più in alto? L'opera di Akira Toriyama ha segnato intere generazioni, tra cui quella di un uomo che ha lasciato il lavoro per collezionare merchandising di Dragon Ball.