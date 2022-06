Dragon Ball Vs Naruto: chi vincerebbe tra il Settimo Hokage e Goku?

L’evoluzione dei due personaggi, vista anche in Dragon Ball Super e Boruto: Naruto Next Generations , ha portato all’introduzione di nuovi poteri e trasformazioni per entrambi , i quali hanno reso decisamente più complicato determinare chi vincerebbe in uno scontro diretto. Come potete vedere dai vari commenti e post di risposta riportati in calce, tutti riconoscono il talento e l’abilità combattiva di Goku , un vero prodigio delle arti marziali rispetto a Naruto.

Kid goku slams, was 12 years old placing 2nd in the world martial arts tournaments back to back 🥱 https://t.co/Yv7HFKbab3 — Quintana🍭 (@QuintanaFPS) June 2, 2022

Naw put some respect on my man’s Naruto’s name. His hand to hand combat is lethal. Man was throwing hands with someone who’s eyes literally read movement https://t.co/vgP0YYAOg7 — AZH 🎬 (@AzhmereLB) June 2, 2022

In terms of pure fighting skills...Goku.



Naruto's entire fighting style is centered on his immense chakra and various techniques. As a raw martial artist, Goku has more experience and trained under more masters. https://t.co/c0apDwefHH — Ant 💀 Waiting for Halloween (@AGramuglia) June 2, 2022

Goku is BAKING this man https://t.co/13CAelu4hp — Vegeta (@VegetaBurner) June 2, 2022