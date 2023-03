Dragon Ball: e se Wolverine degli X-Men appartenesse alla razza Saiyan?

La razza Saiyan è la più temuta dell'universo narrativo di Dragon Ball, tanto da costringere il tiranno galattico Freezer a sterminarne la popolazione per paura della leggenda del Super Saiyan. Ma se tra i sopravvissuti puro sangue, oltre a Goku e Vegeta, ci fosse anche Wolverine? Ecco un ispirato crossover tra Dragon Ball e X-Men.

Nonostante l'intervento di Bardack, Freezer riuscì a distruggere il Pianeta Vegeta sterminando i guerrieri Saiyan, tutti eccetto Vegeta, Nappa, Radish, Goku e Broly. Come questi siano sopravvissuti viene raccontato in Dragon Ball Super: Broly. Ma se oltre a questi, ci fosse un altro Saiyan ancora nascosto?

Attraverso una divertente e ispirata fanart crossover, l'artista brasiliano Thomas Matheus Rodrigues ha dato vita a un universo parallelo che unisce il mondo Marvel a quello di Dragon Ball. In questa realtà distorta, Wolverine appartiene alla razza Saiyan. D'altronde, Logan ha un temperamento non troppo lontano da quello dell'orgogliosa razza di temibili guerrieri.

Oltre che a realizzare l'immagine che trovate in calce all'articolo, l'artista ha anche ricreato un ipotetica storia. "Questo è Logan, un Saiyan purosangue, nato sul pianeta Vegeta. Da bambino fu preso in custodia da Freezer per delle missioni, ma a causa del suo comportamento gentile venne sottoposto a esperimenti e lavaggio del cervello, diventando un Saiyan vendicativo e fuori controllo. Oggi passa la vita cercando Freezer per vendicarsi di tutto ciò che ha sofferto per mano sua". Se questa storia vi è piaciuta, ecco un altro crossover tra Dragon Ball e X-Men.