Dragon Ball x Disney: un nuovo live action all'orizzonte per l'opera di Toriyama?

In questi ultimi tempi è nata una moda, se così la si può chiamare, che è quella di realizzare live action tratti dagli anime e manga più famosi di tutti i tempi. Basti pensare a quella su Fullmetal Alchemist, al Death Note realizzato da Netflix, o al vecchiotto Dragon Ball Evolution. E, il citare quest'ultimo, non è certo un caso.

Infatti, quest'oggi vogliamo parlarvi di alcune indiscrezioni che sono trapelate in rete. Indiscrezioni che vanno prese con le pinze dal momento che, ora come ora, non ci sono comunicazioni ufficiali in merito a quanto vi stiamo per dire.

Secondo il sito We Got This Covered, sembrerebbe che la Disney abbia in mente di realizzare un'intera serie cinematografica sul mondo di Dragon Ball. Creare una vera e propria sorta di universo com'è quello della Marvel, per intenderci, in cui gli attori saranno tutti asiatici proprio per rispetto alla serie originale e anche per evitare gli errori del passato. Dragon Ball Evolution è uscito nel 2009, ma la ferita che ha aperto nei cuori di tutti i fan è ancora sanguinate, perciò molti non vedranno di buon occhi questa notizia.

Come abbiamo detto in apertura d'articolo, queste sono solo indiscrezioni e per il momento non c'è nulla di ufficiale, però, considerando anche la collaborazione che la Walt Disney Japan e la Toei Animation hanno avviato qualche tempo fa concretizzatasi nel progetto: Disk Wars: The Avengers, ci viene da pensare che poi potrebbe non essere una cosa tanto impossibile.

Ad ogni modo non ci resta che aspettare notizie ufficiali dagli enti preposti proprio per capire se siano semplici indiscrezioni o un qualcosa di più concreto e fattibile.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe un nuovo live action di Dragon Ball targato Disney? Fatecelo saperei nei commenti.