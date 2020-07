Dragon Ball x ONE PIECE: nasce un bizzarro crossover con una fan art di Vegeta Gear 4th

Nel mondo dei manga tra i nomi più famosi ci sono Dragon Ball e ONE PIECE. Nonostante non abbiano molto da spartire a livello di trama, personaggi e impostazione generale, Eiichiro Oda si è rifatto molto a quello che potrebbe essere reputato il suo maestro spirituale e che ha contemporaneamente ispirato alla carriera di mangaka tanti giovani.

In attesa di scoprire se Vegeta riuscirà a raggiungere il Super Saiyan 3 durante la saga di Dragon Ball Super, il principe dei saiyan sembra aver raggiunto uno stadio potente in una trasformazione completamente diversa. Questa è stata prestata da ONE PIECE e vede quindi Vegeta in versione Gear Fourth.

Ovviamente non è una trasformazione canonica o un plagio, semplicemente un fan ha deciso di unire i mondi di Dragon Ball e di ONE PIECE con una fan art. Il risultato del crossover è stato proprio di vedere Vegeta con la trasformazione più forte di Rufy. In basso potete vedere l'immagine di Nanasukmana88, l'illustratore che ha lanciato questa trasformazione per Vegeta.

Riprendendo i tratti distintivi del Gear Fourth, il corpo di Vegeta si è gonfiato enormemente e si nota l'emissione di fumo dalla bocca e dal resto del corpo. Le braccia si sono fatte rossastre e nere a causa dell'Haki dell'armatura mentre i suoi capelli sono diventati un po' più rossicci. Sarà abbastanza questa trasformazione per battere Molo?