Dragon Ball x ONE PIECE: l'Ultra Istinto sfida il Gear 5th in una spettacolare fanart

Uno dei temi più caldi trattati nel 2023 è stato il debutto del Gear 5th nell'anime di ONE PIECE. L'hype della community era talmente tanto alto da pensare che Rufy potesse superare in popolarità il momento della comparsa dell'Ultra Istinto di Goku nell'anime di Dragon Ball Super. Ora, però, queste due forme incrociano le loro strade.

Il ritorno del Gear 5th in ONE PIECE 1100 ha convinto sotto tutti i punti di vista. Abbiamo assistito a uno scontro eccelso dal punto di vista tecnico, avvalorato da animazioni e suoni di livelli altissimi. Il lavoro svolto dal team di animatori di TOEI è eccellente, ma dallo studio rivorremmo anche l'anime di Dragon Ball Super.

Rufy e Goku sono due degli eroi anime più popolari e amati dal fandom, ma la community non può fare a meno di metterli a paragone. Ci siamo già chiesti se il Gear 5th di Rufy possa battere l'Ultra Istinto di Goku, ma lo scontro tra i due diventa ora 'reale' in un magnifico artwork realizzato da un fan.

L'artista @thirdphp ha pubblicato sul social X una sua bellissima illustrazione che ritrae Rufy in Gear 5th pronto a colpire Goku. Mentre il pirata dal Cappello di Paglia è pervaso da scariche elettriche, il Saiyan proveniente dalla Terra carica la sua mitica Kamehameha. L'artista non lascia cadere l'ago della bilancia su alcuno dei due protagonisti, ma secondo voi chi potrebbe prevalere in questo scontro da sogno a cui purtroppo non assisteremo mai in via ufficiale?

