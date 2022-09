Dragon Ball x Pokémon: Goku e Ash uniti in una nuova avventura nell'artwork di un fan

Dopo quasi 40 anni dal sui debutto, Dragon Ball di Akira Toriyama rimane tra le opere più importanti dell’era moderna dei manga. Una storia semplice che si dirama e prende forma in un immaginario via via più interessante, così affascinante da diventare teatro di alcuni crossover fanmade, come l’ultimo con l’universo di Pokémon.

Se Son Goku può rappresentare l’emblema dell’eroismo nei manga shonen, Ash Ketchum incarna alla perfezione il ragazzo desideroso di viaggiare e scoprire i segreti di un mondo variopinto e costellato di misteri come quello dei mostriciattoli tascabili nati dalla mente di Satoshi Tajiri. Il tema del viaggio, anche se in maniera più superficiale, viene trattato anche nella prima serie di Dragon Ball, vista la volontà di Bulma di trovare le sette Sfere del Drago per esprimere un desiderio.

Partendo da questa idea, l’utente e artista salvamakoto ha immaginato la partenza dei due protagonisti per un’avventura condivisa, l’uno al fianco dell’altro. Nel post riportato in calce, si nota infatti Son Goku bambino, nel classico design della prima serie, e dietro di lui Ash Ketchum, anch’esso con il suo design originale ma decisamente riproporzionato per essere in linea col personaggio di Goku. Cosa ne pensate di questo simpatico crossover? Fatecelo sapere nei commenti.

Per finire vi lasciamo al crossover tra Dragon Ball e Superman, e alla classifica dei migliori manga shonen secondo i lettori giapponesi.