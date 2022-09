Dragon Ball x Power Rangers: un nostalgico crossover trasforma Goku nel Ranger Rosso

Gli anni ’90 hanno rappresentato un periodo d’ascesa di Dragon Ball, grazie soprattutto all’inarrestabile successo dell’anime ad opera di Toei Animation. Insieme alle avventure di Goku in quegli anni stava crescendo anche la popolarità dei Power Rangers, franchise statunitense che riprendeva molto dal Super Sentai giapponese.

Uno sviluppo parallelo che coinvolse milioni di spettatori in tutto il mondo, diventando a tutti gli effetti parte centrale dell’intrattenimento televisivo dei giovani degli anni ’90. Oggi, come ad allora, i due franchise hanno intrapreso strade molto differenti, ma un appassionati di quei due universi così distinti ha voluto farli incontrare nella splendida fanart che potete vedere in fondo alla pagina.

L’utente salvamakoto, conosciuto principalmente per fanart e illustrazioni di Dragon Ball rispettando lo stile di Z, ha infatti immaginato Goku nei panni del Ranger Rosso, leader dei Power Rangers della prima serie. Un cambio di costume piuttosto vistoso per il Saiyan, che brandisce con sicurezza la spada del ranger e sembra pronto a scagliarsi contro Freezer, o forse Rita Repulsa, strega che ricopre il ruolo di antagonista principale dei primi Power Rangers. Cosa ne pensate di questo crossover? Ditecelo, come di consueto, nella sezione commenti.

Per concludere ricordiamo che Goku è stato protagonista di un crossover con Superman