Dragon Ball x Superman: scambio di costumi per Goku e Kal-El in una simpatica fanart

Nel corso degli anni sono innumerevoli i crossover tra il mondo del fumetto occidentale e quello del fumetto orientale immaginati dai fan. Se nel vastissimo universo dei comics americani all’eroismo più puro viene associato Superman, nel panorama dei manga si può considerare un corrispettivo nel personaggio di Goku, protagonista di Dragon Ball.

Mentre le community di appassionati continuano a disquisire su chi vincerebbe in un ipotetico scontro tra questo protagonista degli anime e il supereroe di turno, l’utente conosciuto sui sociale come salvamakoto ha condiviso un semplice incontro tra Goku e l’ultimo figlio di Krypton. Nel post che potete vedere in fondo alla pagina, il fan ha rappresentato i due protagonisti riprendendo i loro design originali, da Dragon Ball Z e dalle prime storie disegnate da Joe Shuster su Action Comics.

La particolarità, tuttavia, sta nel fatto che i due sono stati rappresentati con indosso il costume dell’altro. Son Goku sfoggia infatti il primo costume di Kal-El, blu e rosso e con l’enorme S rossa su sfondo nero, mentre Clark Kent porta orgogliosamente la tuta arancione e blu del Saiyan. Diteci cosa ve ne pare di questo simpatico crossover nei commenti.

