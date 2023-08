Dragon Ball: Yasuhisa Hara di Kingdom disegna la cover 34: Goku a cavallo e in armatura

Shueisha continua a portare avanti il Dragon Ball Super Gallery Project, la particolare iniziativa volta a celebrare il quarantesimo anniversario di Dragon Ball e in cui ogni autore della casa editrice nipponica è chiamato a ridisegnare una delle cover illustrate in origine dal maestro Akira Toriyama.

Ogni mese, e fino al 2024, un autore di Shueisha partecipa al Dragon Ball Super Gallery Project omaggiando una delle 42 copertine dei volumetti di Dragon Ball. Se l'appuntamento di luglio 2023 con il Dragon Ball Super Gallery Project è stato firmato da Kazue Kato di Blue Exorcist, questa volta tocca a Yasuhisa Hara.

Yasuhisa Hara è il mangaka giapponese che ha raggiunto la fama internazionale con il suo Kingdom. Con la quinta stagione dell'anime di Kingdom alle porte, l'autore pubblicizza l'adattamento e al contempo rende tributo al maestro Toriyama e alla leggendaria opera da lui creata.

L'appuntamento di agosto 2023 è il 25° su 42 con il Dragon Ball Super Gallery Project. Questa volta è stata la cover 34 di Dragon Ball a essere stata reinterpretata, anche se con scarsi risultati. Se nella copertina originale Goku veste un look sportivo e pedala su una bicicletta, il maestro Hara ha disegnato un Goku in armatura e a cavallo, come se fosse uno dei protagonisti di Kingdom, ma che stona totalmente per stile. Goku è infatti irriconoscibile se non ci fosse il logo di DB impresso. In calce all'articolo trovate una comparativa tra la cover originale e la reinterpretazione di Hara.