Dragon Ball: Young Jiji disegna un vero e proprio harem sensuale

Probabilmente è il sogno erotico neanche tanto nascosto del Maestro Muten, il pervertito che durante Dragon Ball ha più volte cercato di vedere Bulma nuda: vedere tutte le protagoniste e non del mondo creato da Akira Toriyama in abiti non molto coprenti. Uno degli autori più noti del panorama dei doujinshi di Dragon Ball se ne sta occupando.

Non stiamo naturalmente parlando di hentai dedicati a Dragon Ball, ma Young Jiji ci è andato molto vicino. Il popolare disegnatore di una delle versioni di Dragon Ball AF, nata come uno scherzo del web dopo Dragon Ball GT ma che poi si sviluppò a proprio modo in tante versioni e con tanti personaggi nuovi, ha deciso di dedicarsi alle illustrazioni dei personaggi femminili di Dragon Ball.

Da Bulma a Lunch, da Lan Fan al recentemente introdotto Androide 21, tutte le ragazze con un minimo di importanza apparse in Dragon Ball stanno ricevendo un'illustrazione con abiti strappati e generalmente che coprono il minimo indispensabile le parti intime. Young Jiji sta creando un vero e proprio harem pubblicando man mano le illustrazioni sulla sua pagina Twitter, di cui potete vedere alcuni estratti nelle immagini in calce.

Una delle ultime messe in mostra proviene da Dragon Ball Super: Broly, ed è Cheelai. Non mancano neanche i personaggi come Bra adulta da Dragon Ball GT o Marion, apparsa soltanto durante le saghe filler di Dragon Ball Z. Qual è la vostra preferita tra le ragazze disegnate da Young Jiji?