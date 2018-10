Dragon Ball: Yuya Takahashi disegna l'intera evoluzione di Goku

Dragon Ball sta continuando la sua marcia trionfale, e i suoi personaggi restano tra i più amati della storia dell'animazione giapponese e non solo. Il primato va senza dubbio riconosciuto al suo straordinario protagonista, Goku, di cui possiamo ammirare l'evoluzione in un'illustrazione dello storico animatore della serie Yuya Takahashi.

L'universo creato da Akira Toriyama nel corso degli anni è rimasto uno dei più affascinanti di sempre, oltre che uno dei più amati dai fan di tutto il mondo, come sta dimostrando il seguito ottenuto dalla sua ultima serie animata, Dragon Ball Super. Un posto speciale nel cuore di ogni appassionato, se non quello principale, è riservato al protagonista attorno al quale ruotano indiscutibilmente le vicende: Goku. Chiunque sia nato dal 1980 a oggi e sia appassionato di animazione giapponese non può non ricordare con nostalgia l'evoluzione di questo personaggio, che ora possiamo ripercorre in una singola illustrazione riassuntiva.

L'opera è frutto della mano di uno dei più importanti animatori della storia del franchise, Yuya Takahashi, responsabile per Toei Animation, in qualità di key animator, degli ultimi due lungometraggi della serie, Dragon Ball Z: Battle of Gods e Dragon Ball Z: La Resurrezione di F, oltre che della regia di alcuni episodi di Super. Nell'illustrazione, pubblicata su Twitter, l'artista ripercorre le varie modifiche subite dall'aspetto del saiyan durante la serie: dalla sua infanzia agli scontri più cruenti con Freezer e Majin Bu, mostrando anche i vari livelli raggiunti nella forma di Super Saiyan, senza tralasciare nemmeno la sua versione bambina non canonica di Dragon Ball GT. Sicuramente si tratta di un prezioso documento, che restituisce la visione di uno degli uomini maggiormente legati al brand.

Ricordiamo inoltre che per il 14 dicembre 2018 è prevista l'uscita nei cinema giapponesi del nuovo lungometraggio ambientato all'interno della mitologia di Akira Toriyama, Dragon Ball Super: Broly. Frutto in maniera integrale della mente dell'autore originale, il film riscriverà radicalmente la storia del villain, rendendola ufficialmente parte del canone della serie.