Dragon Ball, Yuya Takahashi è diventato papà: l'animatore festeggia con un artwork di Goku

Yuya Takahashi, il leggendario direttore delle animazioni di Dragon Ball, ha annunciato sui social di essere diventato padre, una bellissima notizia che moltissimi fan hanno festeggiato con messaggi di auguri e fan art. L'artista è rimasto commosso dalle reazioni degli appassionati, e oggi ha pubblicato una fan art per ringraziare i suoi follower.

In calce potete dare un'occhiata allo splendido disegno di Takahashi, in cui sono ritratti Goku e Gohan ai tempi di Dragon Ball Z. Un disegno che vale più di mille parole, e che rappresenta il suo amore per il figlio appena nato e la sua grande passione per Dragon Ball, l'opera di Akira Toriyama su cui l'artista lavora da quasi dieci anni.

Per chi non lo conoscesse, ricordiamo che Yuya Takahashi è un animatore giapponese di 43 anni, amatissimo dai fan per via dell'alta qualità del suoi lavori, sia come key animator che come supervisore delle animazioni. Durante la sua lunga carriera l'artista ha lavorato su diversi anime di spessore, tra cui ONE PIECE, Fairy Tail, e ovviamente gli anime di Dragon Ball, da Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dei a La Resurrezione di F. L'autore ha anche curato personalmente la scena del combattimento finale tra Goku, Freezer, C-17 e Jiren nell'anime di Dragon Ball Super.

Mentre Takahashi festeggia l'arrivo dell'ultimo componente della sua famiglia, noi vi ricordiamo che Dragon Ball tornerà nel 2022 con Dragon Ball Super: Super Hero, il nuovo film in CGI di Toei Animation.