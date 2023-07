Dragon Ball Z: 10 grossi problemi che la serie di Toriyama non ha mai affrontato

Dragon Ball è lo shonen per eccellenza, l'opera che ha ispirato generazioni di fan e di mangaka anche a quasi quarant'anni dal debutto. Per quanto sia circondato da un'aura di perfezione, tuttavia, anche la serie di Akira Toriyama non è esente da difetti e problemi narrativi.

Dragon Ball è virale in tutto il mondo, con spettacoli ed eventi che vengono organizzati ricorrentemente per celebrare l'opera che potrebbe essere definita come il padre dello shonen moderno. Mentre voci parlano di un remake dell'anime di Dragon Ball, analizziamo alcuni problemi che affliggono la serie. Ecco 10 problemi che in Dragon Ball non sono mai stati affrontati: