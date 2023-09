Dragon Ball Z: quali sono i 10 scontri migliori? Le più belle sfide dei Guerrieri Z

Se gli anime sono diventati uno dei media d'intrattenimento più popolari di questa generazione, il merito è da ricondursi ai grandi del passato che da decenni ci fanno appassionare. Tra questi, il più grande di tutti è ovviamente Dragon Ball Z, la serie shonen per eccellenza che entusiasma il pubblico con i suoi scontri adrenalinici.

L'opera creata da Akira Toriyama può considerarsi come il papà dello shonen moderno. Dragon Ball ha infatti tracciato un sentiero che poi tante altre serie hanno ripercorso, come quella delle trasformazioni del protagonista o di combattimenti di arti marziali all'ultimo colpo e attacchi energetici iconici. Ma quali sono state le 10 migliori scene di combattimento di Dragon Ball Z? Prima di scoprirlo, un annuncio misterioso potrebbe riportarci l'anime di Dragon Ball Super!

La Saga di Buu è spesso oggetto di critiche da parte del fandom, ma è in questo arco narrativo che avviene uno degli scontri più belli, quello tra Goku e Vegeta contro Kid Bu. Per la prima volta i due Saiyan sono costretti a unire le forze per affrontare un avversario di gran lunga superiore, ma questa battaglia è anche una testimonianza della crescita del rapporto tra i due rivali.

Sempre nello stesso arco narrativo, questa volta contro Super Bu, Goku e Vegeta sono costretti a fare ricorso alla fusion. Pur essendo convinti di non poter tornare più nei rispettivi corpi, i due Saiyan indossano gli orecchini Potara per diventare Vegeth. Inutile dire che questa fusione è assolutamente iconica.

Spesso sottovalutato, uno degli scontri più belli è quello tra Piccolo e C-17. Dopo essersi fuso con Kami, il Namecciano acquisisce una forza notevole che gli permette di sfidare addirittura l'androide. La loro sfida è una sequenza incredibile di colpi e di arti marziali.

Assolutamente indimenticabile è il momento della comparsa di Trunks del Futuro e il suo scontro con Re Cold e Mecha Freezer. Seppur brevissimo, questa è una delle migliori introduzioni di sempre per un protagonista.

Dragon Ball Z con una sorpresa scioccante per l'epoca. Goku non è un semplice umano. Nelle sue vene scorre sangue Saiyan e a rivelarglielo è suo fratello Radish. Lo scontro con lui, in cui peraltro vediamo Goku collaborare con quello che si pensava sarebbe dovuto essere il prossimo villain, è leggenda, soprattutto per il modo in cui il tutto culmina.

Ancora una volta nella Saga di Bu abbiamo una scena bellissima. Dinanzi alla forza mostruosa di Majin Bu, Vegeta prese una decisione passata alla storia. L'orgoglioso Principe dei Saiyan decise di sacrificare la propria stessa vita per salvare suo figlio, sua moglie e tutti gli abitanti della Terra.

Ormai divenuto un Guerriero Z, Vegeta decide di lasciarsi travolgere dall'influenza malvagia di Babidi per diventare più forte e poter ottenere finalmente una rivincita contro Goku. Come tutte le loro sfide, i due Saiyan infiammano i cuori degli appassionati.

Momento tra i più iconici di sempre è l'attimo prima dello scontro tra Goku e Vegeta, avvenuto al termine della Saga dei Saiyan. Quando il principe e il Saiyan terrestre si preparano al combattimento, le palpitazioni accrescono ed elettrizzano l'aria.

Durante la Saga di Cell Goku affidò il ruolo di eroe salvatore della Terra a suo figlio. Gohan contro Cell è uno dei combattimenti più belli, soprattutto quando il ragazzo si lascia travolgere dalla rabbia scatenando il Super Saiyan 2.

Ovviamente lo scontro più bello di Dragon Ball Z non può che essere quello tra Goku e Freezer. Per la prima volta vediamo il Super Saiyan, una trasformazione che si pensava essere leggenda e che permette al protagonista di sfidare il tirannico nemico che aveva ucciso i suoi amici. Secondo voi Dragon Ball Z doveva finire con la Saga di Freezer?