Dragon Ball Z, 11 anni fa debuttava La Battaglia degli Dei: a che punto è la storia?

Quest'oggi, ma del 2013, festeggiavamo il grande ritorno di Dragon Ball Z. A decenni di distanza dalla fine della storia, i Guerrieri Z di Akira Toriyama tornavano finalmente a entusiasmarci con il film La Battaglia degli Dei. Sono trascorsi 11 anni, ma a che punto è arrivata la storia? La fine potrebbe essere vicina.

Il 30 marzo del 2013 debuttava nei cinema giapponesi Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dei, 14° film basato sullo shonen di Akira Toriyama che dava il via a una nuova storia. Prodotto da TOEI Animation e diretto da Masahiro Hosoda sotto la stretta collaborazione di Akira Toriyama.

Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dei si pone come un midquel per Dragon Ball Z. La storia, che introduce al pubblico i personaggi di Beerus e Whis e le figure degli dei della distruzione e degli angeli, è infatti ambientata tra il capitolo 517 e 518 del manga, ovvero nel decennio che intercorre tra la sconfitta di Kid Bu e il 28° Torneo Tenkaichi.

Anche a causa della morte di Akira Toriyama, attualmente il manga di Dragon Ball Super è in pausa. La serie si trova ad appena un anno di distanza dalla Saga The End of Z. In questi 11 anni trascorsi dal debutto di Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dei, dunque, siamo arrivati quasi a pareggiare la fine della storia di Dragon Ball Z.

Con l'uscita di Dragon Ball Super 104, al momento ancora senza una data precisa, assisteremo all'inizio di una nuova saga, la prima ideata interamente da Toyotaro. Molto probabilmente, ci sarà lo scontro tra i Guerrieri Z e Black Freezer, ma dopo? Dragon Ball Super potrebbe replicare The End of Z, ma poi continuare la storia con dei racconti inediti. A quel punto, Dragon Ball Super passerebbe da midquel a sequel a tutti gli effetti. Insomma, Dragon Ball Super potrebbe essere destinato a continuare ancora per molti anni.

