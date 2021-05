Dragon Ball Z: C-16 diventa Terminator in questo artwork fanmade

A dispetto di quanto si possa pensare, Dragon Ball Z e Terminator hanno ben più di qualcosa in comune. La Saga degli Androidi, infatti, si sviluppa su tematiche quali i viaggi nel tempo o i cyborg, argomentazioni cardine delle pellicole di James Cameron e Arnold Schwarzenegger. Un fan ha dato vita a un crossover tra i due universi.

L'artista Seven Signs Art ha unito uno dei più grandi shonen mai realizzati a una pellicola immortale, che ha fatto innamorare milioni di spettatori. L'artwork da lui realizzato, che potete ammirare in calce all'articolo, vede l'Androide 16 vestire i panni del T-1000, ossia il cyborg assassino interpretato dall'ex culturista e attore austriaco.

Nell'illustrazione, C-16 assume una delle posizioni tipiche di Schwarzenegger, ossia quella con le due pistole in pugno e il volto lacerato a mostrare lo scheletro robotico d'acciaio. L'Androide è accompagnato da John Connor, che in questo caso è interpretato da Trunks del Futuro. D'altronde, esattamente come Connor, anche Mirai Trunks è l'ultimo rimasto a poter salvare il mondo.

Voi cosa ne pensate di questo interessantissimo ed elaborato crossover? Restando sul tema cyborg, ecco un fantastico cosplay di C-18 di Dragon Ball Z. Leonardo Dentico ha realizzato tre splendide illustrazioni di Dragon Ball Z.