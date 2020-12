Dragon Ball Z: C-18 e Bulma augurano un sereno Natale in questa illustrazione hot

Nonostante siano costantemente impegnati tra intensi addestramenti e combattimenti tesissimi, anche per i Guerrieri Z di Dragon Ball è giunto il tempo di riposare e godersi le festività natalizie. Gli eroi e le eroine della nostra infanzia ci augurano un sereno Natale in queste due splendide illustrazioni.

Le due fan art, condivise dal profilo Twitter Mundo Kame, permettono ai protagonisti dell'opera di Toriyama di vivere la magia del Natale. Nella prima, possiamo ammirare la famiglia di Goku distribuire regali a tutti i bambini del mondo. Il Saiyan, grazie alla sua straordinaria velocità e al volo, sarebbe un perfetto sostituto di Babbo Natale e potrebbe finire il lavoro in men che non si dica. Al posto dei classici aiutanti, Goku avrebbe il contributo di suo figlio Gohan, in versione bambino, e sua moglie Chichi. Infine, invece della Renna Rudolph, potrebbe utilizzare la Nuvola d'Oro Kinton.

La seconda illustazione, invece, è più adatta a un pubblico adulto. A partire da sinistra, Iresa, studentessa amica di Gohan, Videl, Bulma e C-18 augurano a tutti gli appassionati di Dragon Ball un felice e sereno Natale con dei vestiti piuttosto hot. Cosa ne pensate di queste due fan art? E quale delle due preferite? Nel frattempo, scopriamo i dettagli su una ipotetica storia d'amore tra Goku e Bulma in Dragon Ball Z. Inoltre, ammiriamo questo cosplay di Dragon Ball dedicato a C-18.