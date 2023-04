Dragon Ball Z: C-18 e Crilin si allenano in questa simpatica fan-animation

Dragon Ball è una di quelle serie in grado di stimolare la creatività di un pubblico vastissimo grazie alla diffusione del franchise in tutto il mondo. Non c'è da stupirsi, dunque, se artisti amatoriali si dilettano così tanto a realizzare le più disparate manifestazioni di creatività.

L'androide conosciuto come C-18 ha avuto un ruolo centrale nella Saga di Cell in quanto il suo personaggio è stato fondamentale per permettere alla creatura del Dr.Gelo di raggiungere lo stato di 'essere Perfetto'. La fine dell'arco narrativo, tuttavia, ha portato con sé un'ulteriore sorpresa, ovvero il matrimonio tra C-18 e Crilin che hanno persino avuto una figlia, Mir, di cui vanno molto orgogliosi.

A tal proposito, l'artista ed animatore SARUL ha persino realizzato una clip animata dedicata ai due personaggi intenti ad allenarsi di fronte alla figlia che li assiste al fianco di un gattino. Il video è stato molto apprezzato in rete grazie all'ottimo dinamismo e alla fluidità delle animazioni che confermano il grande talento dell'artista.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo breve video di 30 secondi che potete apprezzare in calce alla notizia? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.