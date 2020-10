Dragon Ball Z: c-18 vi lascerà senza fiato in questo busto da quasi 2000 euro

Il franchise di Dragon Ball Z gode di uno dei merchandising più floridi del mondo intero, merito soprattutto di quei personaggi molto apprezzati dalla community. Tra di essi, ovviamente, un ruolo di rilievo lo assume C-18, moglie di Crilin nonché l'eroina femminile della storia più amata dai fan.

La splendida androide è uno dei beniamini del pubblico, come dimostrano le numerose manifestazioni di creatività a lei dedicate tra cui questo affascinante e sexy cosplay realizzato da Annjelife. Ma a proposito del personaggio, sapevate che recentemente è tornata in voga una teoria in merito al ruolo di Bulma nel processo di umanizzazione di C-18?

In onore del cyborg, recentemente Green Leaf Studio ha voluto dedicare all'androide una spettacolare riproduzione in scala del busto dall'altezza di ben 70 cm. Il risultato in questione, che potete ammirare nella gallery dedicata in calce alla notizia, è stata notevolmente apprezzata dai fan, complice soprattutto la resa dei dettagli. Ciò che invece ha destato molta più perplessità agli appassionati è l'imponente prezzo della statuetta, ben 1990 euro, a cui si aggiungono i costi di spedizione, per portarsi a casa un esemplare del busto di C-18 in edizione limitata. La consegna, invece, è prevista durante il corso del 2021.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo particolare modellino, vi piace? Diteci la vostra, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.