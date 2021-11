Dragon Ball Z: C-18 si prepara al Natale in questo cosplay di Xen

All’interno di Dragon Ball Z non mancano personaggi più o meno particolari, alcuni dei quali non definibili più totalmente umani. Durante la Saga di Cell, infatti, viene rivelato che il Dr.Gelo è riuscito a creare degli esseri umani artificiali, dei veri e propri androidi.

Alcuni retroscena sulla coppia composta da C-17 e C-18 vennero svelati soltanto in seguito, come ad esempio il modo con il quale il Dr.Gelo riuscì a catturare i due giovani ragazzi. Oggi proprio C-18, colei che nel proseguo della storia divenne poi la moglie di Crilin, è uno dei combattenti più apprezzati di Dragon Ball, quantomeno sul fronte dei personaggi femminili.

E proprio in onore al suo personaggio la talentosa cosplayer Xen, che vanta oltre 80mila seguaci solo su Instagram, ha realizzato un’interpretazione personale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che reinterpreta l’androide in abiti natalizi visto il periodo nel quale ci stiamo avvicinando. Il suo straordinario lavoro è stato nettamente apprezzato dalla community con centinaia di commenti entusiasti.

E voi, invece, cosa ne pensate del cosplay di Xen, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un’occhiata a questa teoria su C-17 e C-18 e sul perché non sono malvagi.