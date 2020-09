Dragon Ball Z: C-18 è pronta per la piscina nel cosplay hot di Meryl-sama

Dragon Ball non ha tante figure femminili a disposizione, ma quelle che ha sono sempre al centro dell'attenzione. Non a caso ci sono tantissimi cosplay dedicati a Bulma, così come a C-18. L'androide bionda inserita con la saga di Cell ha ottenuto tantissimi ammiratori, quasi quanto quelli della protagonista storica della serie di Akira Toriyama.

Tra gli ammiratori ce ne sono alcuni italiani e per questo anche alcune cosplayer nostrane si dedicano a interpretare nelle loro foto C-18. La ragazza di Dragon Ball Z stavolta ha preso vita grazie alla cosplayer Meryl-sama, che ha deciso di mostrarla in quel di Gallipoli, nota località turistica pugliese.

Con due foto, il cosplay di C-18 di Meryl-sama si prepara per la piscina. Quindi si mostra con una parrucca bionda che riproduce il classico taglio dell'androide, più un costume nero che mette in risalto le prosperose forme della ragazza. In basso potete visionare i due post su Instagram che, neanche a dirlo, sono risultati virali. Il personaggio durante la serie principale non si è mai mostrata così, mentre qualche accenno alla versione in costume l'abbiamo avuto in Dragon Ball Xenoverse 2.

Tralasciando la versione estiva e in costume da bagno di C-18, la ragazza è stata ripresa anche in modo a dir poco perfetto nel cosplay di Enji Night. Ma anche la cosplayer Shiroko ha fatto del suo meglio per riprodurre l'androide di Dragon Ball nella realtà.