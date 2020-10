Dragon Ball Z: C-18 è splendida in questa illustrazione di un artista coreano

L'amore che i fan di Dragon Ball provano per C-18 è sconfinato. Nel corso degli anni, infatti, la splendida androide è diventata un beniamino degli appassionati che hanno tentato più volte, con risultati altalenanti, di emulare il suo gradevole aspetto. Protagonista dell'ultima manifestazione di creatività a lei dedicata è un'ottima illustrazione.

Ormai da diversi anni C-18 è il personaggio femminile più apprezzato dall'imponente community legata al capolavoro di Akira Toriyama. Tra numerose fan-art e straordinari cosplay, come l'ultima interpretazione personale curata da Tenkou, non sono mancate inoltre riproduzioni in scala del cyborg nelle vesti di peculiari modellini. A tal proposito, vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa fantastica figure di C-18 da ben 2000 euro realizzata da Green Leaf Studio.

Ad ogni modo, recentemente ha fatto molto parlare di sé l'ultima illustrazione di Sangsoo Jeong, noto artista coreano. Quest'ultimo, infatti, ha voluto omaggiare l'eroina dai capelli biondi in una particolare rappresentazione grafica, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, in cui ritrae il cyborg con il suo solito stile. Il tratto dell'artista ha riscosso un notevole successo da parte dei fan che hanno soprattutto apprezzato la resa del volto, con un viso fortemente espressivo, e il movimento dei capelli.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa rappresentazione artistica di C-18, vi piace? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.